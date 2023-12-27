الرئيس الفلسطيني: إسرائيل هدفها تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة، هدفها تهجير الفلسطينيين من القطاع والضفة تماما كما حدث في عام 1948.

وأضاف "عباس" عبر لقائه لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "أون إي"، اليوم الثلاثاء، أن سيناريوهات التهجير وأنواعها، كانت خطة معد لها مسبقا واستغلت إسرائيل 7 أكتوبر لتنفيذها، مؤكدًا أن مخطط إسرائيل ونتنياهو شخصيا وحكومته الحالية هو القضاء على الوجود الفلسطيني.

وشدد على أن الحكومات الإسرائيلية السابقة ليست بريئة، كلهم كان هدفهم التخلص من الفلسطينيين، والسلطة الفلسطينية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية موجودة في غزة عبر مؤسساتها والشباب والكوادر، مضيفًا إلى أنه حتى الآن تقوم السلطة الفلسطينية بدفع وسداد احتياجات قطاع غزة، من توفير مدارس، والمياه والكهرباء بما يبلغ 140 مليون دولار شهرياً.

وأوضح أن السلطة الإسرائيلية تقوم بواجبها، لكنه مع الأسف الشديد تستغل إسرائيل هذه الظروف، بدعم أمريكي، مضيفًا: "لو أرادت أمريكا بإشارة واحدة سوف تتوقف إسرائيل عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين".

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