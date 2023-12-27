"أبو مازن" يشكر الرئيس السيسي: وقف ضد تهجير الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن الولايات المتحدة تدعم ما تفعله إسرائيل، رغم إنها قادرة على إيقاف العدوان على غزة والضفة الغربية.

وأضاف "أبو مازن"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة الوحيدة التي وافقت على الحرب من البداية هي أمريكا، متسائلًا: "هل تتصورون أن كل دول العالم في مجلس الأمن وافقت على وقف القتال، لكن المندوب الأمريكي استعمل حق الفيتو للرفض".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يريد التهدئة، وقبل كل شيئ وقف القتال في كل مكان، مضيفا: "نحن من أول يوم، من 8 أكتوبر ونحن نقول لابد من وقف القتال وقفا شاملا كاملا".

وأوضح عباس أن السلطة الفلسطينية تهدف من أول أيام الحرب فتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، لأنه حتى الآن فحجم المساعدات لا يكفي، مشيرًا إلى أنه تم الضغط من أجل فتح معبر كرم أبو سالم.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تشدد على منع هجرة الفلسطينيين خارج وطنهم، حيث يحدث نزوح داخلي، لأن الجيش الإسرائيلي يطلق النار في كل مكان.

ووجه الرئيس الفلسطيني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والإدارة المصرية، متابعا: "أعرف مقصد إسرائيل، وهو أن يندفع الفلسطينيين إلى سيناء، لكن الموقف المصري الشديد المشكور، من الرئيس السيسي، الذي قال فيه، لن أسمح بتهجير الفلسطينيين، كما فعل الملك عبدالله، لأن الخطة الثانية هي التهجير إلى الأردن".

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