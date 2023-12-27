خبير اقتصادى يحذر من نشر المواقع الإخبارية لأسعار العملات فى السوق السودا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، من بعض المواقع الإخبارية التي تنشر أسعار العملات في السوق السوداء، قائلا: هذا يضر بالادخار والاستثمار والاقتصاد الوطني.

وأضاف بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هذا التقييم غير دقيق لوجود أسعار أخرى غير الرسمية، مؤكدا أن المواطن يلجأ للبورصة والذهب والدولار للاستثمار عندما تنخفض قيمة الجنيه.

وحذر بدرة من تداول أنباء مثل من وضع جنيها في البورصة ربح 64 جنيها زيادة، والذهب زاد 50 جنيهًا والدولار زاد 12 جنيهًا وهذا بخلاف الأسعار الرسمية.

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