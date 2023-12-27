شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 27/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:25
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 2:46
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 2:38 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:20 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 4:56 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 47: 2
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:26
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