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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 27/12/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:16  ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 44: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء  6:25

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 2:46

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:13

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد  صلاة العصر 2:38 م 

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:20  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:01

وقت صلاة الظهر 11:43 

موعد صلاة  العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:04  ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:26

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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