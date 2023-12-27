شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري: رجل الدين ليس مطلوبا منه أن يكون جزءًا أو طرفًا من السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أنه ليس سياسيًا ولم ولن يعمل بالسياسة في حياته، موضحا أنه درس في الأزهر ليكون عالم يقدم الخير لبلده واحتكاكه بالسياسية أفاده وفتح عينه لإدراك الواقع.

وأشار "الأزهري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن مهمة رجل الدين بين كل السياسين لا أن يكون طرفًا أو جزءًا ولكن يقدم للجميع النصيحة التي تساعدهم على خدمة الوطن بدون غرض ومسئولية وهدف، منوهًا بأن الشأن الديني متشعب وممتدد لكل أمور الحياة ويكون مفتاح الحل للكثير من الأزمات والمشكلات.

وأوضح أنه يجلس مع جميع التيارات والمعارضة والأطراف الأخرى، مؤكدا أنه في فترة تعيينه في البرلمان تعامل معه الجميع بصدق وحب، وقدم شعار لنواب البرلمان وهو التنافس من أجل خدمة الوطن.