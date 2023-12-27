شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة فى نقاط مبسطة كما يلى:
1- شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام الإثنين الثلاثاء.
2- الشبورة تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
3- الطقس يكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
4- فرص أمطار خفيفة يومى (الإثنين - الثلاثاء) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
5- أمطار خفيفة إلى متوسطة أيام الأحد - الأربعاء الخميس - الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
6- الأمطار قد تمتد خفيفة يومى الأربعاء والخميس إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.
7- نشاط رياح أيام (الثلاثاء - الأربعاء - الخميس) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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