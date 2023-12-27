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شبورة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الأسبوعية لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام (الإثنين - الثلاثاء)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة فى نقاط مبسطة كما يلى: 

 

1- شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً فى الصباح الباكر أيام الإثنين الثلاثاء. 

 

2- الشبورة تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

3- الطقس يكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

 

4- فرص أمطار خفيفة يومى (الإثنين - الثلاثاء) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

 

5- أمطار خفيفة إلى متوسطة أيام الأحد - الأربعاء الخميس - الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

 

6- الأمطار قد تمتد خفيفة يومى الأربعاء والخميس إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.

 

7- نشاط رياح أيام (الثلاثاء - الأربعاء - الخميس) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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