شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: 30 ديسمبر آخر أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، وذلك اليوم يوم السبت 30 ديسمبر 2023، حيث تُجرى الانتخابات على مقاعد:

1- النقيب العام لأطباء الأسنان.

2- مقعد مستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عاما، 3 أعضاء تحت 15 عاما".

3- مقاعد مستوى المناطق " منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد".

4- مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية.

5- المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.

وحددت النقابة، يوم السبت 6 يناير 2024، لتلقى الطعون على قوائم المرشحين، وذلك حتى الخميس 11 يناير 2024، على أن يتم فتح باب التنازلات بين المرشحين من الأحد 14 يناير وحتى الخميس 1 فبراير 2024، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم السبت 10 فبراير 2024، وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

ويتم ذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الثالثة مساء، عدا أيام الراحة الأٍسبوعية يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علما بأنه لن يتم تلقى أى طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل المواعيد المحددة.