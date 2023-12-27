شكرا لقرائتكم خبر عن أعرق المبانى القديمة بالغربية.. حكاية المبنى الملكى بنادى بلدية المحلة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد المبني الملكي لنادي بلدية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أو كما كان يطلق عليه نادى الأمير فاروق من أقدم وأعرق المباني القديمة في المدينة العمالية، والذي تم إنشاؤه في عهد الملك فاروق في عام 1931، ويلقب بالشقيق الأصغر لنادى غزل المحلة زعيم الفلاحين.

يقول عمرو البنا، عضو مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، إن المبني الملكي يُعد من أعرق وأقدم المباني التاريخية في مدينة المحلة، وهو كان النبتة لإنشاء نادي بلدية المحلة الحالي، حيث كان يطلق عليه في السابق نادي الملك فاروق.

وأشار إلى أن المبني العتيق ما زال محافظا على تاريخه، ويحتفظ بذكريات طويلة منذ نشأته وافتتاحه في عهد الملك فاروق، وأيضا يضم بين جنباته بعض المخاطبات والأوراق والمراسلات التي كانت تنفذ فى فترة الملكية، وتم الاحتفاظ بها فى جزء خاص بالمبني الملكي.

وأضاف أن النادي الملكي تم وضع حجر أساسه عام 1931، وتم افتتاحه في عهد الملك فاروق عام 1937 بعد توليه حكم البلاد بعد وفاة والده، مضيفا أن النادي له استاد خاص بجوار المبني الملكي، وحضر الملك فاروق عام 1937 وافتتحه رسميا بحضور عدد كبير من الملوك والأمراء، مضيفا أنه أطلق عليه نادي الأمير فاروق للألعاب الرياضية، واستقبلته فرقة الموسيقى النحاسية بالمحلة، والتي قدمت عزفا موسيقيا أمام الملك والوفد المرافق له.

وأوضح أن مدينة المحلة تضم القطب الأول وهو نادي غزل المحلة يليه الشقيق الأصغر وهو نادي بلدية المحلة، مضيفا أن النادي يضم وثائق تاريخية قديمة لمكاتبات وشيكات ومخاطبات وأيضا تذاكر مباريات كانت قد أقيمت في عهد الملك.



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (1)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (2)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (3)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (4)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (5)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (6)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (7)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (8)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (9)



المبني الملكي بنادى بلدية المحلة (10)