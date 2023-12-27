شكرا لقرائتكم خبر عن وصايا المرور أثناء هطول الأمطار منعا للحوادث.. بعد التحذير من منخفض جوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الإدارة العامة للمرور على عدة توصيات للمواطنين أثناء قيادة السيارات وقت هطول الأمطار، تجنبا لوقوع أى حوادث مرورية، خاصة مع تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوى اليوم وغدا، تشهد خلالها البلاد أمطارا متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتمتد للقاهرة الكبرى.

ومن هذه التوصيات:

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطرق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.