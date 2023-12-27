إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "أحداث عنف السلام".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن المؤبد في اتهامه بـ "أحداث شغب مدينة السلام".

وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهم الاشتراك مع آخرين في أحداث الشغب بدائرة قسم شرطة السلام، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية بدون ترخيص، إضافة إلى استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، بأن أطلقوا ألعابا نارية تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، ما تسبب في إحداث تلفيات بالمنشآت الحيوية.