شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبت اليوم فى عروض توريد زيت الطعام لطرحه بـ40 جنيهًا للعبوة والان مع تفاصيل الخبر
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين الداخلية قد اكد ان مخزون زيت الطعام يتجاوز 5.3 اشهر كما يوجد اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز داخل الأراضى المصرية تكفى أكثر من احتياجات المواطنين من الأرز، ايضا تعاقدات للحوم المجمدة على مدار عام وكذلك تعاقد على رؤوس المواشى لمدة 3 أشهر لطرح اللحوم الطازجة بجانب وجود مواشى بالمحاجر فى سفاجا وأبو سمبل، كما يوجد كميات كبيرة من زيت الطعام تتجاوز 5 أشهر، لافتا إلى أن رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات يؤى إلى انخفاض تكلفة النقل وبالتالى انخفاض سعر المنتج النهائى للمستهلك.
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