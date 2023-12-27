شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 105 جنيهات تأمين التابلت تسدد بالرقم القومى للطالب والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية، مشددا على أن هناك محتوى رقميا كبيرا يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز