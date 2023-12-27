شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 105 جنيهات تأمين التابلت تسدد بالرقم القومى للطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لم يتم رفع قيمة تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، مشددة على أن الطالب يسدد 100 جنيه كتأمين التابلت و5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ومن ثم تصبح القيمة الإجمالية لتأمين التابلت 105 جنيهات فقط، يسددها الطالب فى مكتب البريد بالرقم القومى للطالب، حيث يتم إدخال الرقم القومى للطالب على السيستم تظهر بياناته بالكامل والمدرسة المقيد فيها ويتم طباعة نسخة من إيصال السداد وتسلم إلى المدرسة لاستكمال إجراءات تسليم التابلت.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية، مشددا على أن هناك محتوى رقميا كبيرا يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.