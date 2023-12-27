شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه. وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.

الاستطلاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز