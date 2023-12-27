شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق عين شمس: انطلاق امتحانات منتصف العام 8 يناير ولجنة خاصة للمتأخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 8 يناير وتستمر قرابة 3 أسابيع حتى 25 يناير .

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن امتحانات التخلفات ستسبق امتحانات الفصل الدراسى الأول ، لافتا إلى أنه قرابة 30 ألف طالب سيؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول .

ولفت إلى أن الامتحانات سوف تعقد يوميا على 3 فترات تبدأ الفترة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا ولمدة ساعتين مع وجود ساعة راحة بين كل فترة امتحاني لتجهيز اللجان .

وقال إن من أهم الاستعدادات تتمثل فى وجود آلية واضحة لمواجهة الغش جمع التليفونات لمنع الغش وعدم السماح بدخول اللجان بالموبايل ، فضلا عن التشديد على المراقبين لمواجهة أى حالات غش .

من بين الاستعدادات طباعة الامتحانات وتجهيزها وطباعة الامتحان موعد الامتحان بساعة ، لافتا إلى أن المركز الطبى على أتم استعداد فضلا عن تواجد الأطباء والمسعفين طوال فترة الامتحانات لمواجهة أى حالات طارئة .

وأشار إلى وجود لجان خاصة للمتأخرين الذين يتأخرون عن موعد الامتحان ويتعهد الطالب بعدم التأخر مرة أخرى عن موعد الامتحان وفى حالة تأخره أكثر من مرة يحال إلى التحقيق وهذا الأمر يطبق للمرة الثانية ولها مردود إيجابي فى الحفاظ على سير نظام الامتحانات .