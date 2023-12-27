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حصاد الوزارات.. الصحة تترأس اجتماع لجنة أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية

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الدكتور حسام عبدالغفار وزير الصحة والسكان القاهرة - سامية سيد - الدكتور حسام عبدالغفار وزير الصحة والسكان

كتب: محمد الأحمدى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 05:40 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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