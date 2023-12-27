شكرا لقرائتكم خبر عن ‫كيف تتعامل وزارة الرى مع شكاوى المواطنين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة. وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل تعامل وزارة الرى مع شكاوى المواطنين: 1 - يتم التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة للشكاوى بالوزارة ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة. 2- الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم. 3- تلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص لدراستها والعمل على حسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة. 4- 97.60% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى نوفمبر 2023 طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. 5- تم الانتهاء من بحث ودراسة 1633 شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر 2023.

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