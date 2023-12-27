شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخطر الآفات المهددة لمحصول القمح والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أخطر الآفات التى تهدد محصول القمح:
1- الحشائش واحدة من أخطر الآفات التي يتوجب التعامل معها خلال الـ 15 يومًا الأولى اللاحقة للزراعة، عن طريق النقاوة اليدوية، أو عن طريق التطبيق الواعي لبرامج المكافحة الكيميائية.
2- يجب التعامل بالكيفية والسرعة المطلوبة، مع الظهور المتوقع لحشرة المن، والتي تتحول إذا تم إهمالها إلى "ندوة عسلية" تتطور إلى ما يعرف ب "العفن الهبابي" مسببة خسارة جزء كبير من حجم القمح .
3- تظهر بعض الآفات الأخرى، على استحياء، دون أن تشكل خطرًا ملموسًا على محصول القمح، وبتأثيرات تكاد لا تذكر ومنها "البياض الدقيقي، ذبول بادرات القمح، أعفان الجذور".
4- تم تحجيم ضرر الأصداء المتوقع على محصول القمح، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كواحد من أخطر الآفات التى تهدد مزارعي الغلة على مدار الموسم.
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