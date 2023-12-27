ما الأوراق والخطوات المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء كودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت المنصة الإلكترونية لخدمات المواطن التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الأوراق والخطوات اللازمة للتقديم على عداد كهرباء كودي لعام 2024 استمرارا لخطة الوزارة تحويل العمل بنظام الممارسات لعدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة بهدف الحد من انتشار سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الفواتير.

ويستعرض الخليج 365 الأوراق والخطوات المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء الكودي، والتي تشمل:

1- تقديم عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو الجارية المراد تركيب العداد الكهربائي له.

2-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

3-تقديم إيصال التليفون أو المياه أو الغاز الصادر عن الوحدة أو أو السكن أو العقار.

4-دفع إيصال التقديم بمبلغ 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي:

1- الخطوة الأولى يكون بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- بعدها قم باختيار من خدمات العدادات «تركيب عداد قانوني لأول مرة».

3- قم بتسجيل دخول البيانات المطلوبة.

4- قوم بإدخال المستندات والأوراق اللازمة ويكون من بينها صور بطاقة المالك.

5- اضغط على إرسال الطلب، بعد التأكد من صحة جميع البيانات.

6- يظهر كود الطلب الخاص بك، قوم بالاحتفاظ به للاستعلام بعد ذلك عن الطلب من خلاله.

خطوات تتبع الطلب المرسل على المنصة الموحدة من خلال الخطوات التالية:

1-القيام بفتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- اختيار أيقونة طلباتي.

3- تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بك.

4-إدخال الرقم القومي وكود الاستعلام الخاص بك.

5-قوم بالضغط على "استعلام" وانتظر النتيجة.