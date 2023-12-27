"برلمانية التجمع": سنمنح الثقة لبرنامج الحكومة وليس لأشخاص.. ونريد رؤية اقتصادية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب إن القاعدة الرئيسية للحزب في التعامل مع تشكيل أي حكومة جديدة هو تغيير السياسات وليس تغيير الأشخاص.

وأضاف - في تصريحات لمصراوي- حول مطالب التجمع في التغيير الوزاري، أن مبدأ التجمع الأساسي ينظر إلى السياسات وليس الأسماء.

وأوضح أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية وعدد من الأزمات المتلاحقة في أسعار السلع والمنتجات من أسعار السكر، والأرز، والبصل، ويعاني المواطن المصري أشد المعاناة من مثل هذه الأزمات.

وأشار إلى أن حزب التجمع في البرلمان يريد أن يمنح الثقة للحكومة في البرلمان على برنامج وليس أشخاص، ومن هنا نريد أن نعرف ما هي سياسات مصر في التعامل مع صندوق النقد الدولي وحجم الدين، وتخفيض قيمة العملة، وكل هذه القضايا تعكس وجود أزمة نطالب بالخروج منها بسياسات جديدة وتوجهات جديدة تختلف عن تلك التي أدخلتنا في الأزمة.

وأكد ضرورة وجود برنامج واضح يجيب على التساؤلات الاقتصادية الصعبة ويفك شفارات الأزمات المتلاحقة، وإلا سيصبح التغيير مجرد أشخاص فقط بلا مضمون وبلا تقدم حقيقي.