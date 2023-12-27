تقلبات جوية وأمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس حتى بداية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى يوم الاثنين الموافق ١ يناير ٢٠٢٤، على كافة أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس تشهد بداية تقلبات بداية من اليوم.

أمطار يومي الأربعاء والخميس..

تسقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والطقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء..

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا، على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد ) قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد مساءً الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40:30% تقريبا تكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

أمطار متوسطة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تمتد خفيفة الى مناطق من خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس من الجمعة 29 ديسمبر الى الإثنين 01 يناير

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.