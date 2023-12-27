"سمعت صوت راجل في أوضة النوم".. كيف تخلص حارس عقار من زوجته وعشيقها بالعمرانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة العمرانية، جريمة قتل انتقامًا للشرف، حيث أنهى حارس عقار حياة زوجته وعشيقها، بعد ضبطهما داخل مسكنه.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نرصد تفاصيل مقتل ربة منزل وعشيقها في مارس من عام 2020.

مرت حياة الزوجان على وتيرة واحدة فكل منهما منغمس في مهامه اليومية، فالزوج حارس عقار وزوجته تقوم بأعمالها المنزلية.

ظلت علاقة حارس العقار وزوجته تسير على هذا النسق، إلى أن تعرفت ربة المنزل على شاب من المنطقة وبدأ يوطد علاقته بها حتى تحولت المكالمات الهاتفية بينهما إلى لقاءات بين الطرفين.

استمرت هذه العلاقة إلى أن جاء وقت ارتكاب الجريمة وتورط الزوج "حارس العقار"، في إنهاء حياة زوجته وعشيقها، بعدما ضبطهما داخل مسكنه.

فعقب عودة المتهم لمسكنه من الخارج فوجيء بزوجته تظهر عليها علامات الريب، ما جعل الشك يدب في قلب الرجل "كان شاكك في مراته بعد سماعه صوت رجل غريب بغرفة النوم".

على الفور قام المتهم بتفتيش الغرفة وأثناء ذلك عثر على شاب يختبئ أسفل السرير، فأسرع لإحضار سكين المطبخ وسدد له عدة طعنات قبل هروبه، ثم قتل زوجته بطعنها بالسكين.

المتهم لم يهرب عقب ارتكابه الجريمة، حيث خرج إلى الشارع، وأعلن قتله لزوجته وعشيقها، انتقاما لشرفه، وانتظر حتى أبلغ الجيران غرفة النجدة، بعدها وصل رجال المباحث إلى محل الواقعة واكتشف تفاصيل الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن حارس عقار قتل زوجته والشاب بعد ضبطهما داخل مسكنه، حيث سدد لهما عدة طعنات.

النيابة بدورها ناظرت جثامين الضحايا، وتبين أن ربة المنزل مصابة بطعنتين في منطقة الصدر، كما أصيب الشاب العشيق بعدة طعنات متفرقة في الجسد.

فيما ألقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لاحقًا إلى المحكمة المختصة فيما وجه له من اتهامات تتعلق بالقتل.