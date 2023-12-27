شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التخلص من السمنة يقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن التخلص من السمنة يقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدى وتابعت: يجب التخلص من السمنة والحفاظ على الوزن المثالى بتناول غذاء صحى.

قالت وزارة الصحة والسكان إن أقراص منع الحمل آمنة ولا تسبب الإصابة بسرطان الثدى مطلقا.

وكشفت وزارة الصحة عن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي، والتى تتضمن التقدم في السن​ ووجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​.

وكذلك وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وبدء الدورة الشهرية في سن مبكر ​وانقطاع الطمث في سن متأخرة​

وتناول العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث​ والتعرض للعلاج الإشعاعي​ والسمنة المفرطة.​

وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ كونه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وأوضحت أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري.