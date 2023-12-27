شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يحمى من مضاعفات الإصابة بالمرض بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا هام للغاية فهو يحمى من مضاعفات الانفلونزا الموسمية التى تصل لحد الوفاة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان كبار السن والسيدات الحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على لقاح الانفلونزا، مؤكدة أن اللقاح يقدم حماية من المضاعفات تصل ل90% .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات الأنفلونزا تحمى من فيروسات الأنفلونزا، وهى عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة فى الذراع.

وتابع الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسير : ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.

وكشف، عن أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا للحفاظ على صحة المواطن، وقالت أن لقاح الأنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الأنفلونزا خلال فترة الشتاء.

وقال، إن هناك خطوات يجب اتباعها للحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وكورونا منها غسيل اليد بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية واستخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

كما يجب تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك وتجنب الأماكن المزدحمة وكذلك تجنب المخالطة بأى مريض ونصحت بتغطية الفم بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال ثم أغسل يديك، وشددت على تنظيف وتعقيم الأسطح التى تلمس بكثرة من الطاولة ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.