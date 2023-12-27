شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أنه لا يوجد إضافة المواليد على البطاقات التموينية حاليا إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وأسر تكافل وكرامة وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع تموينية مدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة تقرب من 36 مليار جنيه سنويا بجانب توفير خبز مدعم بقيمة تتجاوز 91 مليار جنيه حيث تطرح الوزارة الرغيف بسعر 5 قروش في حين يكلف الدولة 1 جنيه وتتحمل وزارة التموين فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين