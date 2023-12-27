طلع في البلكونة عريان.. محاكمة شاب طلب ممارسة الرذيلة مع طفلتين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، بإحالة شابا، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التعري بشرفة مسكنه وإصدار تلميحات وإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "محمد. م"، عامل، وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكًا عضوه الذكري بيده، وقام بتلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بالقول والإشارة إلى طفلتين بقصد الحصول على منفعه جنسية منهما.

وقال "محمد. أ"، في تحقيقات النيابة العامة، إنه علم من ابنته بأنها أثناء سيرها رفقة صديقتها بالطريق العام أبصرتا المتهم واقفًا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكًا بعضوه الذكري ملوحًا بالقول والإشارة بتلميحات وإيحاءات ذات طبيعة جنسية قاصدًا من ذلك الحصول على منفعة جنسية منهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها السابق.