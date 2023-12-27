قرار قضائي جديد بشأن مستريح الأدوات الصحية بالفجالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، لجلسة 10 يناير المقبل لإعلان المتهم بالدعوى.

كانت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، قضت في وقت سابق برئاسة المستشار محمد سليمان، في القضية رقم 5214 لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 1823 لسنة 2022 جنح الأزبكية، بقبول استئناف مستريح الأدوات الصحية بالفجالة شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم 3 سنوات بشقيه الجنائي والمدني وإلزام، بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب محاماة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخر أنه في يوم غضون عامي 2020، 2021 توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم م.م، م ع، م. ص، م. ا، ع. ع ، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروتهم وذلك بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب وإحداث ربح وهمي وحصلا من المجنى عليهم على النقود بناء على ذلك الإيهام.