شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 48 مرشحاً تقدموا بأوراقهم فى آخر أيام تلقى طلبات الترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى 2024 بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أمس الثلاثاء 26 ديسمبر أوراق 48 مرشحاً، وبذلك تكون قد انتهت العشرة أيام المقررة لتلقى طلبات الترشح.

أفادت اللجنة، أنه تقدم 8 مرشحين على عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن، و3 مرشحين على عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية تحت السن، و4 مرشحين على منطقة القاهرة والجيزة، و5 مرشحين على رئاسة النقابات الفرعية، و 26 مرشحاً على عضوية النقابات الفرعية، ومرشح واحد عن منطقة شرق الدلتا تحت السن، ومرشح واحد عن منطقة غرب الدلتا، بذلك يكون إجمالى عدد المتقدمين حتى اليوم العاشر 240 مرشحاً.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:

أولا: مجلس النقابة العامة:

1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.

ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-

1- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً

2- عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3- عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.