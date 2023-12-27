شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ لفوزه بثقةِ الشعب المصري وانتخابه رئيسًا للجمهورية.

كما قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ تقديرًا لدعمهما المتواصل للجامعة.

وقدم المجلس التهنئة للشعب المصري ولمنتسبي جامعة الأزهر بمناسبة العام الجديد 2024م، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خيرٍ وبركةٍ.

من ناحية اخرى ثمن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، جهود مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر في تدريبه لعدد من طلاب الجامعة والموظفين، وعقده لندوات توعوية عن الأمن السيبراني.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالدورات التي تفيد منتسبي الجامعة وتتواكب مع متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الإدارة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت مديرة المركز إلى أنه تم تجهيز المركز ومعامله بأحدث الأدوات التكنولوجية، وأن الدورات متاحة لجميع منتسبي الجامعة.