شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الغذائية: تدريبات تثقيفية لخلق جيل من الشباب يعى القوانين المنظمة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تقريرها السنوي حول حصاد العام 2023، تحت عنوان "بيئة عمل مُنتجة، وهو العام الذي عاصر فيه عمال الصناعات الغذائية انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وتفويض الرئيس لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.

وقد أطلقت النقابة العامة الاستراتيجية الخاصة بعملية التدريب والتثقيف العمالي وذلك من أجل تثقيف القواعد العمالية بكافة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال لخلق بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل وتساهم في زيادة الإنتاج، وجاءت تلك الدورات التي اطلقتها النقابة خلال العام 2023 استكمالاً للدورات السابقة خلال الاعوام الماضية، وذلك تحت عنوان "شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وقد أنتهت النقابة خلال العام 2023 من تثقيف كافة اللجان النقابية علي مستوي جميع الشركات والمصانع بنسبة 100%.

ويأتي الهدف من استمرار النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية عمل تلك الدورات هو ضمان بيئة عمل تحقق للعامل تطلعاته وخلق جيل من الشباب علي درجة من الوعي بالقوانين المنظمة لطبيعة العمل وخطوات اجراء المفاوضة الجماعية وشرح قانون التأمينات والعمل الجديد، وكانت بمثابة "حوار وطني" مُصغر.

وقال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: بدأنا عملية التثقيف النقابي لدعم عمالنا خلف خطوط الإنتاج والتوسع في هذا الملف لم يكن ليظهر الي النور دون حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهدة البلاد؛ وتثقيف العامل بحقوقة وواجباته أمر بالغ الأهمية في ظل وجود تيارات تعمل ضد حالة الاستقرار؛ مشيرا إلي أهمية تصميم حوار وطني مصغر علي مستوي النقابات نستمع من خلاله إلي آراء العمال ونناقشهم ونتبادل معهم وجهات النظر وتسجيل ملاحظات المشاركين والرد عليهم.

وقد أطلقت النقابة خلال العام الجاري 2023 ثمانية نسخ من الدورات التثقيفية التدريبية وقد انتهت من تثقيف 100% من جميع اللجان النقابية.

واستكمالاً للدور الذي تقوم به النقابة لحل مشكلات العمال، فقد شهدت وزارة العمل مفاوضة ناجحة لضمان حقوق 650 عاملاً بأحد الشركات وتضمنت الاتفاقية بنودًا يلتزم بها كل الأطراف لتحسين شروط العمل، والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة، وتنمية مهاراتهم، بما يساعد على استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج.

وانطلاقًا من دورها نحو المشاركة السياسية الفعالة والذي تبنته النقابة العامة، فقد اهتمت النقابة بتكوين استراتيجية خاصة بها لتوعية عمالها بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة، ومن أجل ذلك تم اطلاق حملة "كمل المسيرة" والتي اهتمت بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية داخل مواقع الإنتاج المختلفة بالتنسيق مع اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع وهي الزيارات الميدانية التي حرصت النقابة من خلالها علي التواصل جميع العمال لتعريفهم بأهمية المشاركة، وقد استمرت تلك الحملة في العمل حتى اليوم الاخير لأنتخابات رئاسة الجمهورية.

كما اهتمت النقابة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية وحشد العمال وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم خلال عملية التصويت.

مؤتمرات عمالية حاشدة.

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2023 كان المؤتمر العمالي الاول لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية بالقاهرة وقد شهد حضور اكثر من 1500 عامل وعاملة ممثلين عن اللجان النقابية والقواعد العمالية، وذلك بهدف إعلان موقف النقابة الداعم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات التي قامت بها النقابة وما سوف تقوم به من أجل دعم مرشحها الرئاسي، حيث كانت نقابة الصناعات الغذائية في مقدمة النقابات التي بادرت بإعلان موقفها من ترشح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد أطلقت النقابة العامة مؤتمرها العمالي الثاني في مدينة المنصورة بعد أيام قليلة من المؤتمر الأول، وذلك بمشاركة قيادات النقابة العامة واعضاء مجلس الإدارة.

دعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس

ومن أجل دعم القضية الفلسطينية كانت النقابة العامة في مقدمة الصفوف التي خرجت بعمالها لدعم ونصره القضية الفلسطينية حيث شارك اكثر من 3 الاف عامل من عمال الصناعات الغذائية علي مستوي جمهورية مصر العربية في الوقفات التي نظمها العمال لدعم القضية، كما قررت النقابة التبرع لصالح المؤسسات التي تعمل علي تقديم المساعدة لأهالي غزة.

ولحماية أمن مصر القومي وحدودها ومنع مخطط تهجير ابناء الشعب الفلسطيني داخل سيناء، خرج عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية لتفويض الرئيس من جديد للتصدي لتلك المخططات.