شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للشباب فى مطاعم بالجيزة بمرتبات مجزية.. المؤهل لا يقل عن متوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بمرتبات مجزية في أحد المطاعم، تشمل (مدير مدعم، ومساعد مدير، ومشرف مطعم، وعضو فريق، وكول سنتر، ومندوب توصيل).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة مزايا وشروط التقديم على النحو الآتي: (مرتبات مجزية، تأمين طبي واجتماعي، بدل انتقال وبدل وجبة وبونص شهري)، مشيرًا إلى أن التقديم للذكور فقط، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة، ولا يقل المؤهل عن متوسط، مع وجود موقف واضح من التجنيد.

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، الراغبين في الاستفسار التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، أو الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.

جديرٌ بالذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.