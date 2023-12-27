شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب هامة للاصابة بسرطان البروستاتا .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا، موضحة أنه ليس له أسباب واضحة، لكن هناك بعض العوامل التى تزيد استعداد البعض للإصابة بالمرض عن آخرين، مثل:

١- التقدم فى العمر

٢- تشخيص بعض أنواع المرض فى الأقارب

٣- بعض المشاكل الجينية

وأضافت وزارة الصحة، بأنه يمكن الكشف المبكر فى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية .