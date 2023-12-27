شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر سكان 6 محافظات من أمطار غزيرة ورعدية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- أمطار متوسطة الشدة على ( الأسكندرية- البحيرة -كفر الشيخ- الدقهلية -دمياط -بورسعيد ) قد تكون غزيرة ورعدية مساء.

- أمطار خفيفه إلى متوسطة على ( مطروح -الغربية -الشرقية- المنوفية )، تمتد مساء إلى مناطق من( القاهرة -الجيزة-القليوبية )

- أمطار خفيفة على مناطق من ( الإسماعيلية - السويس -الفيوم- بنى سويف )

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.