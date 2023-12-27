شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: عقد موانئ أبو ظبى لإدارة "سفاجا2" يضخ استثمارات بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، توقيع العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة.

وأوضح الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، أن العقد يهدف ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة.