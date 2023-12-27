شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لن يكون هناك فى يوم من الأيام ممر بديل لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، إنه لن يكون هناك فى يوم من الأيام ممر آخر بديل لقناة السويس. وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، توقيع العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة. وأوضح الفريق كامل الوزير ، وزير النقل ، أن العقد يهدف ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة.

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