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تعرف على عناوين مراكز المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 عناوين مراكز المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التطعيم، وذلك وفقا للقواعد المحددة لذلك.

 

وتعمل مراكز المصل واللقاح بالمحافظات من 9 صباحا وحتى 9 مساء ويمكن الاتصال بالخط الساخن 105 للاستفسار عن التطعيمات ومواعيدها وأماكن تواجدها.

 

وإليكم أسماء المراكز والعناوين:

 

1- مركز التطعيمات الرئيسي

 

العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

 

2- نادي الطيران

 

العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة

 

3- الشروق

 

العنوان: مستشفي نور الشروق

 

4- المطار

 

العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي

 

5- بتروسبورت

 

العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين.

 

6- نادي القضاة

 

العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود

 

7- كفر الشيخ

 

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس

 

8- 6 أكتوبر

 

العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري

 

9- نادي المعادي

 

العنوان: داخل نادي المعادي

 

10- الرحاب

 

العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.

 

11- داندي مول

 

العنوان: المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.

 

12- نادي الزهور - مدينة نصر

 

العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر

 

13- نادي الزهور التجمع الخامس

 

14- الإسكندرية

 

العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول

 


مراكز التطعيمات

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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