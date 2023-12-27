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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين مراكز المصل واللقاح بمحافظات الجمهورية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل مراكز المصل واللقاح بالمحافظات من 9 صباحا وحتى 9 مساء ويمكن الاتصال بالخط الساخن 105 للاستفسار عن التطعيمات ومواعيدها وأماكن تواجدها.
وإليكم أسماء المراكز والعناوين:
1- مركز التطعيمات الرئيسي
العنوان: 51 ش وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة
2- نادي الطيران
العنوان: 14 ش أحمد فؤاد سانت فاتيما مصر الجديدة القاهرة
3- الشروق
العنوان: مستشفي نور الشروق
4- المطار
العنوان: صالة 2 مطار القاهرة الدولي
5- بتروسبورت
العنوان: نادي القطامية الرياضي، التجمع الخامس، المستشفي الجوي التخصصي، شارع التسعين.
6- نادي القضاة
العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود
7- كفر الشيخ
العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام ويعمل من يوم السبت حتى الخميس
8- 6 أكتوبر
العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري
9- نادي المعادي
العنوان: داخل نادي المعادي
10- الرحاب
العنوان: فيلا 102، 103 شارع أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب، مجمع العيادات التخصصية.
11- داندي مول
العنوان: المول التجاري، داندي مول، الكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج.
12- نادي الزهور - مدينة نصر
العنوان: شارع يوسف عباس البوابة الرئيسية مدينة نصر
13- نادي الزهور التجمع الخامس
14- الإسكندرية
العنوان: لوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول
مراكز التطعيمات
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