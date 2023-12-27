شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: مستودعات سلاح سرية مملوكة لأمريكا فى إسرائيل تستخدم لقصف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "حرب غزة تضع مخزون الأسلحة الأمريكي الضخم في إسرائيل تحت المجهر"، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وجود العديد من المستودعات الخاضعة لحراسة مشددة تحتوي على أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مملوكة للحكومة الأمريكية فى مكان سري ما فى إسرائيل.

وتعد المستودعات، التي كانت محاطة بالسرية لفترة طويلة، جزءًا من مخزون واسع النطاق ولكنه لم يكن معروفًا من قبل ويواجه الآن التدقيق مع تصاعد الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بسبب دعمها للقصف الإسرائيلي لغزة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إنشاء المخزون لأول مرة في الثمانينيات لتزويد القوات الأمريكية بسرعة لأى صراعات مستقبلية فى الشرق الأوسط. ومع ذلك، مع مرور الوقت، سُمح لإسرائيل في بعض الحالات بالاستفادة من الإمدادات الواسعة.

ويبدو أن إسرائيل تتلقى الآن ذخائر من المخزون بكميات كبيرة لاستخدامها في حربها على غزة، إلا أن الشفافية ضئيلة فيما يتعلق بعمليات النقل من الترسانة.

وفي مقابلات مع صحيفة "الجارديان"، وصف العديد من المسئولين الأمريكيين السابقين المطلعين على المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل كيف يتيح المخزون عمليات نقل أسلحة سريعة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. وأضافوا أنه يمكن أن يحمي أيضًا تحركات الأسلحة الأمريكية من الرقابة العامة والكونجرس.

وقال مسئول كبير سابق في البنتاجون: "رسمياً، هذه معدات أمريكية للاستخدام الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى، في حالة الطوارئ، من يستطيع أن يقول إننا لن نعطيهم مفاتيح المستودعات؟"

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، أسقطت إسرائيل عشرات الآلاف من القنابل على غزة، وكانت صريحة بشأن مطالبتها بكميات كبيرة من الذخائر التي زودتها بها الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف واسعة النطاق من أن القصف الإسرائيلي لغزة كان عشوائياً. ومع مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص في غزة، وفقاً للسلطات المحلية، تواجه الولايات المتحدة تساؤلات حول كميات وفئات القنابل التي توفرها لإسرائيل والنسبة التي يتم توفيرها من خلال المخزون السرى المجهز مسبقاً.