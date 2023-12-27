شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطاقة الجديدة والمتجددة: تطوير الطاقة شمسية يوفر مليار دولار سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.

وقال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكى سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعى السنوية.