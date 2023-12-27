شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير خارجية زامبيا بعد اتهامه بالتورط فى صفقات تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير خارجية زامبيا ستانلى كاكوبو استقالته من منصبه بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو ووثائق على وسائل التواصل الاجتماعي تتهمه بالتورط في صفقات تجارية مع رجل أعمال صيني.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال كاكوبو الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ سبتمبر 2021، في رسالة إنه استقال بسبب "ادعاءات كيدية بشأن تعاملات تجارية".

وأتت استقالته عقب تداول الزامبيين على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخصين يقومان بعد رزم كبيرة من النقود المكدّسة على طاولة.

وانتشرت أيضا صورة لوثيقة مكتوبة بخط اليد وموقعة بتاريخ 8 يوليو 2022 تفيد بأن شركة تعدين صينية وأخرى زامبية "تبادلتا 100 ألف دولار".

وفى سياق منفصل سجلت زامبيا، التى تواجه بالفعل أسوأ وباء للجمرة الخبيثة منذ أكثر من عقد، حالات وفاة جديدة بسبب الكوليرا، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في البلاد.

وذكرت السلطات الزامبية أنه توفي أربعة أشخاص بسبب الكوليرا في العاصمة لوساكا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا هذه العدوى إلى 64 في عموم البلاد منذ بداية العام، وفق ما نقله موقع "أوول أفريكا".