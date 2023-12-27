نبيلة تطلب خلع زوجها: "بيقولي جارتنا روحها حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "نبيلة ح."، 33 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة؛ تتضرر فيها من تصرفات زوجها، الذي عبر لها عن إعجابه بجارتها، وتطلب في دعواها بخلع زوجها.

وتروي الزوجة تفاصيل زواجها من "محمود. ح"، ويعمل سائق ميكروباص، قائلة: "تزوجته بعد خلافات بين العائلتين، وكانت بداية الصلح، هو زواجنا، الذي دام 4 سنوات، وأثمرت تلك الزيجة بإنجاب طفلة "كريمة".

وأضافت الزوجة: "أنها كانت تسكن في نفس المنطقة التي كانت تعيش فيها مع أسرتها، وعاشت مع زوجها أجمل سنين حياتها، وكلما وقع بيننا خلاف نقوم بحله ولم يخرج برة منزلنا".

وأوضحت "نبيلة" في دعواها: أن زوجها عبر لها عن إعجابه بجارة لهما "جديدة فى المنطقة" خلال تناولهم وجبة العشاء، ما أثار غضبها قائلة: "كسر قلبي لما قال لي جارتنا روحها حلوة.. عينه منها".

وأشارت الزوجة في أوراق الدعوى أنها لم تعد تتحمل تصرفات زوجها الذي لا يراعي مشاعرها، لذلك توجهت إلى محكمة الأسرة في إمبابة لإنهاء رحلتها مع تلك الشخصية الأنانية والتي استمرت 4 سنوات، خاصة أن زواجهما لم يسفر عن وجود أطفال.