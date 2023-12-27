بسبب خلاف بينهما.. سائق يدهس صاحب شركة بسيارته في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بالاصطدام عمداً بآخر مما أدى إلى وفاته.

كان مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشادة بين شخصان بدائرة المركز وقيام أحدهما بالاصطدام بالآخر بسيارته ووفاته.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة بين (مالك شركة أسمدة ومبيدات حشرية "توفـى إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم" وتم نقله للمستشفى - جار المتوفـى "سائق نقل") لقيام الثاني بمحاولة إيقاف سيارته (نقل قلاب) بقطعة أرض فضاء ملك الأول ورفض الأول ذلك قام على إثرها الثاني باستقلال سيارته والاصطدام عمداً بالأول مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبطه والسيارة قيادته.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.