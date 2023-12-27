مزارع يُنهي حياة آخر بسبب خلافات الميراث في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أنهى مزارع حياة آخر بالأقصر؛ بسبب خلافات الميراث بينهما حول قطعة أرض زراعية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم.

تبلغ لمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى .

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول مزارع، متوفى إثر إصابته بعيار ناري – طرف ثاني مزارع) لخلافات الميراث حول (قطعة أرض زراعية) كائنة بذات الناحية فقام على أثرها الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية و 4 طلقات) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.