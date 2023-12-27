بالدجل والشعوذة.. حيلة شخصين لسرقة أموال المواطنين عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالجيزة والإسكندرية، لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم بزعم العلاج باستخدام أساليب الدجل والسحر.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن تحديدهما وضبطهما على النحو التالي:-

ضبط (عاطل، له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي).

كما ضبط (عاطل، له معلومات جنائية)، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي - الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي).

وبمواجهتهما أقرا بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والسحر نظير مبلغ مالي وذلك من خلال الصفحتين المُشار إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.