سقط فيها مصابان.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طرفي مشاجرة بسوهاج، باستخدام الأسلحة النارية، أمكن ضبطهم والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

كان مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" 3 مزارعين وإحدى السيدات إثنين منهم مصابان بطلقات نارية وآخر مصاب بجروح متفرقة بالجسم – "طرف ثان" 3 مزارعين أحدهم مصاب بطلق ناري وآخران مصابا بجروح متفرقة بالجسم) لخلافات الجيرة حيث تبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالعصى وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.