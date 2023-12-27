بطعنة في الرقبة.. عاطل أنهى حياة عامل بسبب لهو أطفال في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أنهى عاطل حياة عامل بالقاهرة، طعنا بطواة؛ بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال.

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل رخام- مقيم بدائرة القسم) متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالرقبة، بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم (عاطل- مقيم بدائرة القسم) بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" أدت إلى إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبحوزته (سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حول الجيرة "لهو الأطفال" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.