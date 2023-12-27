منشط جنسي مقابل العيش معه.. ليلة مقتل "عجوز المرج" بيد "سيدة الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جريمة مأساوية بطلتها سيدة في منطقة المرج اصطحبها مسن إلى شقته لرعايته مقابل أجر شهري، لكن ما خُطط له لم يستمر وحاول الرجل التعدي عليها جنسيًا فشنقته بـ"إيشارب".

المتهمة اعتادت المكوث في الشارع دون مسكن ثابت لها، فلهذا اقترح عليها صاحب الـ 78 عامًا الجلوس معه، لكن اقتراحه وضع آخر سطر في حياته.

تحريات رجال الأمن كشفت أن المجني عليه لديه شقة سكنية المعثور على جثته بداخلها، يستخدمها كمكتب للتسويق العقاري.

وفي يوم الواقعة، حضرت إليه ربة منزل في العقد الرابع من العمر، أخبرته أنها بلا مأوى وطلبت منه توفير غرفة تستأجرها للعيش بها، بدلا من وجودها في الشارع بدون سكن.

طلب المتوفى من السيدة أن تحضر للعيش معه داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وأنه سيوفر غرفة لها تعيش بها.

وافقت المتهمة على طلب المتوفى، وأحضر الأخير عقارا يستخدم كمنشط جنسي، وأثناء ممارسة العلاقة المحرمة، أحكمت المتهمة قبضتها عليه مستغلة كبر سنة وضعف حركته، ولفت قطعت قماش "إيشارب" على رقبته حتى أنهت حياته.

سرقت المتهمة بعد تنفيذ جريمة القتل، مبلغا ماليا وهاتفه المحمول وفرت هاربة من موقع الحادث.

ألقت الشرطة القبض عليها بعد بحث مدقق عنها، وأحالتها للنيابة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.