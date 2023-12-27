يستهدف فتح منافذ تسويقية.. بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان وشركة التعاون للبترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون بين مركز بحوث التنمية التكنولوجية بالجامعة وشركة الجمعية للبترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ويمثلها ناصر شومان رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك في إطار دور مركز بحوث التنمية في خدمة المجتمع الصناعي.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور السيد قنديل بالتعاون مع وزارة البترول متمثلة في شركة التعاون، وهذا تأكيدا على المسار الطبيعي للجامعة وهو التعليم والتدريب والبحث العلمى، لذا تسعى الجامعة دائما للتكامل والتعاون مع جميع الجهات والشركات المختلفة لتوفير فرص تدريب لابنائنا الطلاب، وتوفير خدمة مميزة للجامعة حيث تتميز الجامعة بتواجدها في أغلب انحاء الجمهورية.

وقال قنديل إن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين، حيث سيقدم المركز الاستشارات الفنية والمالية والقانونية للشركة، ومختلف المجالات الأخري.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة بدأت تشغيل الجمعية الاستهلاكية بجامعة حلوان، وسندخل سلع خدمية للعاملين بالجامعة وهذا التعاون يسهم في توفير العديد من السلع الخدمية لهم.

من جانبه أكد ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها المختلفة.

وأكد شومان على الاستعداد لتقديم كافة أوجه التعاون فى جميع المجالات، وسوف يتم تنفيذ الخطوات الفعلية للبروتوكول، حيث يعد البروتوكول الأول بين جامعة عريقة كجامعة حلوان ليتم تعميمه على الجامعات المصرية، وهذا سيعظم من موارد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا.

وتضمن البروتوكول أيضا منافذ تسويقية للشركة أو معارض وذلك طبقاً للأسس المتبعة في هذا الشأن.