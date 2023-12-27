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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسبابا مهمة للإصابة بسرطان البروستاتا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا، موضحة أنه ليس له أسباب واضحة، لكن هناك بعض العوامل التى تزيد استعداد البعض للإصابة بالمرض عن آخرين، مثل:
١- التقدم فى العمر
٢- تشخيص بعض أنواع المرض فى الأقارب
٣- بعض المشاكل الجينية
وأضافت وزارة الصحة، بأنه يمكن الكشف المبكر فى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية .
سرطان البروستاتا
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