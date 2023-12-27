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وزارة الصحة تكشف أسبابا مهمة للإصابة بسرطان البروستاتا.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا، موضحة أنه ليس له أسباب واضحة، لكن هناك بعض العوامل التى تزيد استعداد البعض للإصابة بالمرض عن آخرين، مثل: 

 

١- التقدم فى العمر 

٢- تشخيص بعض أنواع المرض فى الأقارب 

٣- بعض المشاكل الجينية 

 

وأضافت وزارة الصحة، بأنه يمكن الكشف المبكر فى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية .

 


سرطان البروستاتا

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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