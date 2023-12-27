شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يؤكد تقديم الدعم للوافدين أكاديميا وفى الأنشطة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان يوم الجاليات للطلاب الوافدين الذى نظمه رعاية الشباب بكلية الطب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية لتبادل الثقافات بينهم، بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتورة رشا رفاعى القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة سماح بسطاوي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

اشترك باليوم 14 جالية من طلاب الكلية من دول (السودان والسعودية واليمن وسوريا والهند ونيجيريا والأردن والبحرين وجيبوتي وتشاد وعمان والصومال وأريتريا)، بالإضافة إلى الطلاب المصريين.

وقام طلاب كل جالية بارتداء الملابس الشعبية لدولتهم وتجهيز الوجبات و المشروبات الشعبية عندهم وضع العديد من المقتنيات و الصور التي تمثل دولتهم

وخلال جولة الدكتور السيد قنديل وقيادات الجامعة لكل جالية، استمعوا لشرح لكل جالية حول تنوع الثقافات داخل البلد والأكلات الشعبية والمشروبات وتراث كل دولة.

وفى كلمته أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتكاتف الطلاب من مختلف الجنسيات، والرسائل التى يعبر عنها هذا المشهد وهذا التجمع من الجاليات المختلفة، ووجه الشكر للطلاب على إظهارهم للقيم الإنسانية في أبهى صورها كالتسامح والإخاء واحترام الحضارات بين الشعوب متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما أكد الدكتور قنديل على دعم جامعة حلوان الدائم لطلابها الوافدين ليس في الناحية الأكاديمية فقط، إنما يمتد هذا الدعم ليشمل كافة الأنشطة الطلابية .

وفى نهاية فعاليات اليوم تم تكريم الدكتور السيد قنديل وحرص الطلاب على أخذ الصور التذكارية مع قيادات الجامعة.

حضر فعاليات اليوم هشام رفعت أمين عام الجامعة، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد هاشم أمناء الجامعة المساعدين، محمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.