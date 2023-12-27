شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التعليم 2023.. 25 مدرسة دولية رسمية IPS تقدم تعليما بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توسيع تجربتها في المدارس الدولية الرسمية، تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية بأسعار مخفضة، حيث وصلت إلى 25 مدرسة خلال العام الدراسى الحالي 2023، مؤكدة أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تعد نموذجا تعليميا متميزا مصمم وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأكدت أن المدارس الرسمية الدولية (IPS) تطبق المناهج البريطانية (IG) ، موضحة أن الأهداف العامة للمشروع توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة، مع توفير فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية وبناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع والتنمية المهنية الذاتية للمعلمين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إتاحة فرصة أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية حتى بلغ عددهم ما يزيد عن (10000) طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي مع توفر لدي المدارس الرسمية الدولية (IPS) كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية (IG) ، حيث بلغ عدد المديرين (25) مدیر مدرب كفء، وقرابة ألف معلم ويتم العمل علىومساعدة في تحسين دخل المديرين والمعلمين من العاملين بالتربية والتعليم من خلال تقديم حافز الاداء الخاص بالعمل في المدارس الرسمية الدولية (IPS).