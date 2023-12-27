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ننشر صور وجوائز الفائزين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور وجوائز الفائزين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف صور وجوائز الفائزين بالمسابقة العالمية الثلاثون للقران الكريم وذلك على النحو الآتى: 

 

الفرع الأول

 

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الفرع الثاني
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الفرع الثالث

 

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الفرع الرابع

 

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الفرع الخامس

 

 

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الفرع السادس

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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