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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور وجوائز الفائزين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف صور وجوائز الفائزين بالمسابقة العالمية الثلاثون للقران الكريم وذلك على النحو الآتى:
الفرع الأول
الفرع الثاني
الفرع الثالث
الفرع الرابع
الفرع الخامس
الفرع السادس
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